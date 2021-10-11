Теперь не расхлебаешь

Замначальника тюменского управления ФСИН грозит до 12 лет колонии из-за киселя, на котором он сделал бизнес.

Ленинский районный суд Тюмени отправил под домашний арест заместителя начальника регионального управления ФСИН, полковника Андрея Рукосмотрова. Дома с электронным браслетом он просидит до 4 ноября. А дальнейшие перспективы у него куда хуже — Рукосмотрову грозит до 12 лет колонии по статьям «Получение взятки должностным лицом в крупном размере» (ч. 5 ст. 290 УК) и «Получение взятки должностным лицом в значительном размере» (ч. 1, ч. 2 ст. 290 УК). Всего его подозревают в четырех эпизодах взяток на сумму более 370 тысяч рублей.

Фото: РИА Новости

Сумма, по нынешним временам, небольшая. А то, на чем полковник, по версии следствия, делал деньги, — забавна на первый взгляд: его подозревают в коррупции при заключении госконтрактов на поставку киселя. Притом — систематической: на киселе, считает следствие, замначальника УФСИН наваривался с 2015 по 2018 годы.

Как рассказали «Новой газете» в СК, ингредиенты для приготовления напитка учреждениями пенитенциарной системы закупались по завышенным ценам. При этом Рукосмотров якобы способствовал заключению таких контрактов, а взятки от руководства компаний брал не только деньгами. По данным 72.ru, поставщиками выступали компании «Голден Пак» и «Максимус». Первая поставила в колонии ингредиентов для киселя на сумму 510 972 рубля, причем закупка осуществлялась у единственного поставщика, то есть без конкурса. «Голден Пак» поставляла в колонии и соки, но на них, похоже, полковник не разбогател — следствие о соках ничего не говорит. «Максимус» поставил в тюменские колонии киселя на два миллиона рублей, а всего с компанией было заключено четыре контракта на 6,4 млн.

Андрей Рукосмотров. Фото: УФСИН по Тюменской области

Оба поставщика — компании некрупные: за последние пять лет чистая прибыль «Голден Пака» составила всего 674 тысячи рублей, «Максимуса» — 4,2 млн.

Сам Андрей Рукосмотров в уголовно-исполнительной системе проработал 21 год. Был инженером транспортного отдела, главным механиком и энергетиком. Пять лет назад он занял должность замначальника УФСИН, курировал тыловое и медицинское обеспечение. Дважды исполнял обязанности начальника тюменского управления службы.

Задержание полковника силовой структуры за взятки на общую сумму 370 тысяч рублей на поставках киселя — дело нечастое.

Ведь пример полковника Захарченко приучил россиян к тому, что если офицер на такой должности и берет взятки, то у него должна быть хотя бы одна квартира, забитая деньгами. Тюмень, впрочем, в этом плане город поразительный: в 2019 году здесь задержали целого начальника УМВД, генерал-майора Юрия Алтынова. И тоже — за взятку всего в 360 тысяч рублей. Причем мзду он получил даже не деньгами: по версии следствия, предприниматель Олег Гузенко «подарил» генералу Iphone X, наручные часы и мужскую сумку фирмы Montblanc. Суд приговорил Алтынова к штрафу в размере 3,6 млн рублей, а также лишил его звания.

Соревноваться с тюменскими силовиками в готовности брать любые деньги мог бы только экс-начальник кировского УГИБДД полковник Александр Усцов, которого в 2012 году задержали за получение взятки всего в 10 000 рублей — за предоставление «блатных номеров».

Иван Жилин, спецкор

—