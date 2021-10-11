 

Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

11.10.2021, 22:36, Разное
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За минувшие сутки в Московской области было выявлено 2184 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такие данные привели специалисты областного оперативного штаба по коронавирусу.

Самая напряженная обстановка зафиксирована в Одинцовском округе, где заболели 233 человека. На втором месте находится Балашиха с 157 новыми случаями ковида. Тройку антилидеров замыкает Коломна со 130 инфицированными. Более сотни новых заражений также выявили в Мытищах и Красногорске – 111 и 102 случая соответственно, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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