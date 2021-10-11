 

В Новосибирске карета скорой помощи насмерть сбила семилетнюю девочку

11.10.2021, 22:36, Разное
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В Новосибирске автомобиль скорой помощи наехал на семилетнюю девочку. Ребенок скончался на месте происшествия.

Инцидент произошел на улице Трикотажной в Дзержинском районе города. Водитель машины двигался задним ходом по тротуару, где шел ребенок и совершил на него наезд. В результате девочка получила несовместимые с жизнью травмы, сообщает Vse42.ru.



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