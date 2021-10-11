В Новосибирске карета скорой помощи насмерть сбила семилетнюю девочку

В Новосибирске автомобиль скорой помощи наехал на семилетнюю девочку. Ребенок скончался на месте происшествия.

Инцидент произошел на улице Трикотажной в Дзержинском районе города. Водитель машины двигался задним ходом по тротуару, где шел ребенок и совершил на него наезд. В результате девочка получила несовместимые с жизнью травмы, сообщает Vse42.ru.