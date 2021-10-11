Археологи раскопали в Иерусалиме древний индивидуальный туалет

Ученые в процессе раскопок древних руин дворца в южной части Иерусалима обнаружили частный туалет, возраст которого 2700 лет.

По словам Якова Биллига, который руководит археологическими исследованиями в этом районе, индивидуальное отхожее место – это достаточно редкая находка. В 7 веке до нашей эры в Иерусалиме общественные уборные были почти во всех районах города. Однако частный туалет мог позволить себе только очень богатый человек. Можно сказать, что индивидуальные удобства были неформальным признаком статуса владельца.

Несмотря на это, устройство его оказалось довольно простым, но удобным. В прямоугольной кабинке располагался унитаз, вырезанный из известняка, через отверстие посередине он соединялся с септиком. Видимо выгребную яму при заполнении очищали рабы, так как она не соединялась с городской канализацией. Сама кабинка была частью роскошной ванной комнаты. Среди прочего, в этом помещении обнаружены осколки до 40 чаш. По предположению исследователей, они использовались как освежители воздуха, для чего их наполняли различными благовониями. Рядом с уборной также раскопали остатки роскошного сада с фруктовыми деревьями.

Археологические исследования в данном районе продолжаются уже более двух лет и обещают еще много знаковых открытий, которые прольют свет на жизнь древних иудеев.

Источник: zen.yandex.ru