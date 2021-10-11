Парень женился на рисоварке, а все потому что она послушанная, тихая и хорошо готовит

Индонезиец разместил в социальные сетях фотоматериалы, на которых продемонстрировал, что связал себя узами брака с рисоваркой.

Такая новость стала для общественности настоящим сюрпризом, ведь это диковинка. Однако счастье молодоженов продлилось всего четверо суток – после чего супруг аннулировал брак.

Хойрул Анам решил провести свадьбу в традиционном стиле, нарядившись в классический для таких случаев наряд, рисоварка была украшена белой фатой.

На своей странице в социальной сети фейсбук парень показал фото с брачной церемонии. При этом мужчина отметил, что выбрал такую спутницу жизни, так как мечтал о честной, добропорядочной и хорошо готовящей супруге.

Как выяснилось позже, бракосочетание было пиар-ходом. Женитьба на кухонной техникt была предназначена для того, чтобы получить какую-то реакцию в социальных сетях.

К слову, Анам – популярный в определенных кругах человек, который придумал пост с целью развлечь свою аудиторию, и парню это вполне удалось.