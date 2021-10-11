 

На следующей пленарной неделе может состояться внеочередное заседание Рады – спикер “Слуги народа”

11.10.2021, 22:06, Новости дня
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По ее словам, члены фракции намерены инициировать внеочередное заседание для принятия евроинтеграционных законов:

№4554 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС”;
№3680 “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно упрощения процедур экспертизы, регистрации сортов растений и обращения семян)”;
№0112 “О ратификации гарантийного соглашения “Логистическая сеть (модернизация и цифровизация “Укрпошти”)” между Украиной и Европейским инвестиционным банком”;
№0124 “О ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Королевства Дания об избегании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество”.

Когда именно может состояться заседание, Палийчук не указала.

Контекст:

Согласно календарному плану, текущую неделю нардепы работают в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, а следующая неделя – пленарная.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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