На следующей пленарной неделе может состояться внеочередное заседание Рады – спикер “Слуги народа”
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По ее словам, члены фракции намерены инициировать внеочередное заседание для принятия евроинтеграционных законов:
№4554 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС”;
№3680 “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно упрощения процедур экспертизы, регистрации сортов растений и обращения семян)”;
№0112 “О ратификации гарантийного соглашения “Логистическая сеть (модернизация и цифровизация “Укрпошти”)” между Украиной и Европейским инвестиционным банком”;
№0124 “О ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Королевства Дания об избегании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество”.
Когда именно может состояться заседание, Палийчук не указала.
Контекст:
Согласно календарному плану, текущую неделю нардепы работают в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, а следующая неделя – пленарная.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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