Украина вошла в топ-10 стран, эвакуировавших людей из Афганистана – Енин

“Мы как государство должны гордиться, что вошли в топ-10 стран, которые вывезли граждан с территории Афганистана. Мы действовали более оперативно и часто более эффективно, чем много других стран – членов ЕС и НАТО. За это мы должны высказать благодарность нашим военным, дипломатам и всем тем, кто помогал осуществить это. Каждая такая эвакуация, по сути, является специальной операцией”, – сказал он в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 11 октября.

Енин объяснил, что граждане Украины, как и других государств, в Афганистане “территориально разбросаны” и в моменты, когда украинские самолеты были готовы взлетать, “очень небольшое” количество граждан было готово попасть не только на борт, но и на территорию аэропорта.

“Американские войска сначала контролировали военный сектор аэропорта Кабула, а потом вышли и оттуда. И там начался хаос. Наши граждане вынуждены были спать по несколько ночей под открытым небом, они постоянно поддавались риску потерять жизнь или здоровье. Поэтому очень часто наши самолеты вынуждены были вылетать не до конца заполненными. Когда перед вами стоит вопрос, или ты вылетаешь сейчас, или не вылетишь вообще, или вылетишь неизвестно когда, когда аэропорт закрывается, то принимаются ответственные решения вылетать с тем количество людей на борту, которые на данный момент есть. И такие ситуации случались. Один или два раза наши самолеты были последними, которые вылетали из Кабула перед очередным решением закрыть аэропорт”, – добавил Енин.

Контекст:

Эвакуация из Афганистана началась из-за ухудшения ситуации с безопасностью в этой стране на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 1 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, и отметил, что это число постоянно меняется.

В Государственную миграционную службу Украины с заявлением о признании беженцем обратились 370 граждан Афганистана. Ни один из них по состоянию на 9 сентября этот статус еще не получил, сообщили в МВД.

Украина организовала несколько эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, до 23 сентября эвакуировали более 650 человек (граждан Украины и иностранцев).

23 сентября в Украину прибыл еще один борт с 96 эвакуированными из Кабула. 30 из них – украинцы и члены их семей, девять человек с правом на постоянное проживание в Украине, остальные – граждане других стран.

Всего Украина вывезла из Афганистана около 900 человек, рассказывал президент Владимир Зеленский 3 октября.

24 сентября МИД Украины сообщал, что располагает информацией об около 100 украинцах, которые хотят эвакуироваться из Афганистана. По информации МИД, Главное управление разведки Минобороны планирует организовать еще один эвакуационный рейс из Кабула.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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