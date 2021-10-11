“Очень близка к ЕС”. Боррель назвал главные условия для вступления Украины в Евросоюз

“Украина уже очень близка к Европейскому союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации. Европейские стремления Украины и ее европейский выбор ЕС признал и приветствовал, как указано в этом соглашении. Засвидетельствовано это и в декларации, принятой по итогам саммита “Восточного партнерства” 2017 года”, – отметил Боррель.

По его словам, ЕС и Украина “разделяют стремление укреплять политические связи и экономическую интеграцию на основе Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли”.

“Продвижение вперед, навстречу процессу реформирования и сближения – это лучший инструмент для достижения такой цели. Это означает работу над внедрением соглашения, продолжение блестящего сотрудничества между Украиной и институтами и агентствами Евросоюза и вообще ведения совместного бизнеса, поездки на работу и учебу в Евросоюз – и наоборот. Все эти вещи с каждым днем делают нас ближе друг к другу”, – подчеркнул дипломат.

Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорила в конце августа в интервью “Европейской правде”, что Украине понадобится, возможно, 20 лет работы для членства в ЕС. На форуме YES Brainstorming в Киеве она добавила, что Украину от вступления в ЕС отделяют “световые годы”.

Боррель призвал не спекулировать на том, сколько именно лет понадобится Украине для членства в Евросоюзе.

“Сейчас важно сосредоточиться на усилении политических связей и экономической интеграции Украины в европейское пространство. И лучший способ сделать это – обеспечить длительные и необратимые реформы на основе Соглашения об ассоциации… и приложить все необходимые усилия для внедрения европейских стандартов на благо народа Украины”, – резюмировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

18 марта 2021 года на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

По словам главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде, Украина имеет перспективу членства в ЕС, это закреплено в Договоре о Европейском союзе. Однако чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина должна соответствовать его критериям.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина хотела бы стать членом Евросоюза в течение 5–10 лет, но это зависит не только от Киева, а и от 27 других стран – членов ЕС.

“Восточное партнерство” – проект Европейского союза. Его основная цель – развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.

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