В Херсонской области подростка подозревают в том, что он заживо сжег односельчанина

Ранее ему сообщили о подозрении по п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

“8 октября 2021 в одном из поселков Бериславского района подросток, пользуясь беспомощным состоянием односельчанина, который под действием алкоголя спал на обочине, поджег его одежду и убежал. В результате пострадавший сгорел заживо”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что подросток арестован без права выйти под залог.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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