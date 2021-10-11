 

В Херсонской области подростка подозревают в том, что он заживо сжег односельчанина

11.10.2021, 22:06, Новости дня
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Ранее ему сообщили о подозрении по п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

“8 октября 2021 в одном из поселков Бериславского района подросток, пользуясь беспомощным состоянием односельчанина, который под действием алкоголя спал на обочине, поджег его одежду и убежал. В результате пострадавший сгорел заживо”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что подросток арестован без права выйти под залог.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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