Названа протяженность веломаршрута Москва – Петербург в Тверской области

Протяженность веломаршрута «Москва – Санкт-Петербург» по территории Тверской области составит 424,9 километра, планируется формирование нескольких альтернативных трасс, сообщило правительство региона.

«11 октября губернатор (Тверской области) Игорь Руденя провел рабочую встречу по вопросам строительства на территории Тверской области веломаршрута «Москва – Санкт-Петербург». Предполагается, что протяженность маршрута в Верхневолжье составит 424,9 км… В Тверской области основная трасса будет пролегать по территориям Конаковского, Калининского районов, Твери, Торжка и Торжокского района, Кувшиновского района, Осташковского городского округа», – приводит сообщение РИА «Новости».

Уточняется, что первым этапом станет участок Дубна-Конаково протяженностью 28,6 километра.

«Дальше дорога идет по всей территории области, у нас будет сформировано несколько альтернативных маршрутов. Кроме того, есть достаточно интересные места, которые находятся рядом с основным расположением трассы, это, в том числе, Исток Волги, в Торжке – несколько интересных усадеб», – приводит слова губернатора пресс-служба правительства области.

Напомним, в сообщении АНО «Вело1», учрежденной Романом Абрамовичем, рассказывается, что до 2027 года планируется создать веломарштут от Москвы до Санкт-Петербурга протяженностью более тысячи километров, передает. Сама дорога будет абсолютно бесплатной, а пройдет она через 16 городов и 300 населенных пунктов.