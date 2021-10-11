 

Армения пригласила производителей из ЕАЭС для замены турецких товаров

11.10.2021, 22:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАрмения обнародовала для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) список из 2350 наименований турецких товаров, запрещенных к импорту, а также призвала партнеров по объединению заменить их.

Об этом сообщил замминистра экономики Армении Варос Симонян, по его словам, некоторые производители ЕАЭС уже откликнулись на это предложение, передает в своем Telegram-канале «Sputnik. Ближнее зарубежье».

Отмечается, что Ереван запретил ввоз турецких товаров после военных действий в Карабахе. По мнению армянских экспертов, эмбарго необходимо продержать 3-4 года.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.



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