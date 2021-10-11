Сына Супермена в комиксах сделали бисексуалом

В очередном выпуске комикса издательства DC про Джонатана Кента, сына Супермена, его изобразили целующимся с другим мужчиной, сообщают СМИ.

Пятый выпуск комикса выйдет в ноябре. Комикс рассказывает о сыне Супермена. Сам Кларк Кент (Супермен) покинул Землю, оставив сына защищать планету. Джонатану Кенту 17 лет, его партнера зовут Джей Накамура. Сообщается, что авторы комикса решили сделать акцент на личной жизни героя. В Сети опубликовано изображение поцелуя Кента и Накамуры из готовящегося выпуска комикса, пишет «Чемпионат».

Напомним, в 2009 году в Великобритании вышла книга комиксов, главными персонажами которой являются супергерои нетрадиционной сексуальной ориентации.