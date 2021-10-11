 

Суд признал законной блокировку сайта и YouTube-канала Навального

11.10.2021, 21:56, Разное
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Тверской районный суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за блокировки блога политика, сайта его команды, а также YouTube-канала. Об этом пишет проект «Сетевые Свободы» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Роскомнадзор ссылался на то, что лишь ведет реестра, а представитель Генпрокуратуры — на решение Мосгорсуда о запрете и признании ФБК* и штабов Навального* экстремистскими.

Навальный попросил признать незаконным требование Генпрокуратуры о блокировке, а также потребовал показать текст требования и признать незаконным то, что Роскомнадзор не предупредил их о блокировках.

Согласно реестру «Роскомсвободы», со ссылкой на требование Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал сайты штабов Навального, юриста Любови Соболь, «Умного голосования», «Альянса врачей»** и ФБК.

Мосгорсуд 9 июня признал Фонд борьбы с коррупцией* и другие организации Навального экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. Заседание проходило в закрытом режиме. Суд постановил, что решение о прекращении деятельности организаций подлежит немедленному исполнению. После этого многие сайты, связанные с политиком, были заблокированы.

*Мосгорсуд признал ФБК и «штабы Навального» экстремистской структурой и запретил его деятельность на территории РФ, он внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента**Внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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