Со спортом на ты: в Восточном округе столицы обновили уличные тренажеры

Работы по замене спортивного оборудования велись почти во всех районах округа, но наибольшее число объектов за этот год было создано в районах Гольяново, Ивановское, Косино-Ухтомский, Перово и Преображенское.

“В восточном округе популярны занятия на свежем воздухе, набирает обороты и такой вид фитнеса как воркаут – уличная гимнастика с выполнением различных упражнений на турниках, брусьях, рукоходах и других конструкциях. Для любителей таких спортивных занятий мы постарались создать все условия”, – сообщили в префектуре.

Например, на Большой Черкизовской, д. 8 к. 2 в Преображенском создали удобную и компактную зону для тренировок на улице. Там есть тренажеры для отжиманий, подтягиваний, доски для пресса. У площадки сделали большой навес, и теперь там можно заниматься круглый год независимо от погоды.

Как отметили в префектуре ВАО, все спортивные элементы выполнены из современных сплавов и покрыты хорошей краской. Дизайн таких спортивных зон продуман до мелочей, чтобы его можно было органично вписать в городскую среду.