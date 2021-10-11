“Новые люди” выдвинули своих представителей в комитеты Госдумы

В собрании “Новых людей” приняли участие 15 депутатов, которые были избраны по спискам партии. Главой фракции был избран лидер партии Алексей Нечаев. Заявления с просьбой присоединиться к фракции подали два независимых депутата – народный артист России Дмитрий Певцов и координатор поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт” Олег Леонов.

Певцов был выдвинут в думский комитет по культуре. Актер считает, что необходимо отменить пенсионную реформу и снизить возраст выхода на пенсию. Леонов же выдвинут в комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Он призывает принять закон о геолокации, обязывающий операторов связи модернизировать сети.

Заместителями руководителя фракции “Новых людей” стали председатель центрального исполкома партии Владислав Даванков и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. К слову, первый также выдвинут на пост вице-спикера Государственной Думы и в комитет по контролю и регламенту. Авксентьева же может занять место в комитете по региональной политике и местному самоуправлению, а еще – в комиссии по вопросам депутатской этики.

Бывший заместитель председателя правительства Калмыкии Сангаджи Тарбаева поборется за место в комитете по туризму и развитию

туристической инфраструктуры, а также в комиссии по контролю сведений о доходах

и имуществе.

Руководившая молодежной образовательной программой “Капитаны” в Санкт-Петербурге Ксения Горячева может попасть в комитет по науке и высшему образованию, реализовавший множество проектов для школьников Максим Гулин – в комитет по просвещению, а экс-замдиректора “РосКапСтроя” при министерстве строительства и ЖКХ

Владимир Пляскин – в комитет по промышленности.

Бывшего руководителя конкурса “Мой первый бизнес” Александра Демина выдвинули в комитет по малому и среднему предпринимательству, секретаря совета регионального отделения “Новых людей” в Удмуртии Сергея Чудаева – в комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, а предпринимателя Амира Хамитова – в комитет по физической культуре и спорту.

Григорий Шилкин будет претендовать на должность в комитете по энергетике, Роза Чемерис – в комитете по развитию Дальнего Востока и Арктики, Георгий Арапов – в комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.