 

Лолита Милявская эффектно представила новую программу: “Удивительный Музыкальный Проект!”

11.10.2021, 21:38, Разное
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Популярная певица Лолита Милявская разместила на личной странице в Instagram публикацию, посредством которой презентовала свое участие в новом телепроекте. Пост знаменитости вызвал восторженные отзывы от подписчиков.
Исполнительница сообщила, что в момент опубликования поста находится на киностудии “Мосфильм”, где принимает участие в съемках второго сезона телепроекта “Суперстар! Возвращение”. Лолита Милявская пояснила, что является ведущей в шоу, а её напарником в этом деле является Вадим Такменев. “Не могу раскрывать имена участников, как и членов жюри! Но, поверьте, это Удивительный Музыкальный Проект!” – добавила интриги хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что на фотоснимке, который сопровождала вышеупомянутая информация, певица позирует сидящей на стуле в гримерке. Её одеяние составило вычурное облегающее платье ярко-синего цвета, крой низа которого, оформленный на манер страусиных перьев, позволило Милявской продемонстрировать подписчикам стройные ноги, сложенные одна на другую. Примечательно, что звезда позирует босой – по всей видимости, долгое хождение в обуви вызвало у неё желание дать ногам отдых.

Лишь несколько фолловеров заинтересовалось новостью о новой телепрограмме: они заявили исполнительнице, что с нетерпением ждут премьеру и пожелали Лолите Милявской удачи. Большинство же поклонников не на шутку очаровались привлекательной внешностью 57-летней любимицы в целом и её стройными ножками в частности. В итоге лента публикации оказалась наполненной большим количеством похвальных эпитетов и “влюбленных” эмодзи, а за день пост набрал более 50 тысяч “лайков”.



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