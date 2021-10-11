Исследователи обнаружили трех живых родственников швейцарской мумии

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11.10.2021, 21:38, Разное
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Специалисты изучали митохондриальную ДНК мумифицированной женщины, ее мощи нашли в церкви Барфюссер. Они сравнивали ее с образцами, полученными от 3-х живых близких людей, а результаты работы опубликовали в издании Forensic Science International: Genetics.
Благодаря проекту можно подтверждать родственность людей, которых разделяет 22 поколения и выяснить особу покойной. Ей оказалась Анна Катарина Бишофф, почившая в 1787 году в Базеле, прожив 69 лет. Супруг у нее был священником, в семье было 7 детей, но выжило только 2 старших. Генеалогический разбор продемонстрировал, что ее далекий предок – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его отец имел родню со стороны дочки Бишофф.

Прах мумифицированной женщины нашли в период восстановления церкви Барфюссер в 1975 году. Изучали ДНК эксперты Eurac Research и исследователи из организаций Италии и Швейцарии. Команду возглавляла Кристина Вурст.

Исследователи проверяли архивную информацию и обнаружили живую родню обнаруженной женщины. Далее они проводили генетическое подтверждение и выяснили, что существует 3 ее живых родственника.

Источник: nplus1.ru



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