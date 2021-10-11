Euronews – Чехия оказалась на пороге политического кризиса после госпитализации президента

После сенсационного поражения правящей партии на парламентских выборах в Чехии президент Милош Земан попал в больницу. По словам лечащего врача, он может пробыть там несколько недель. Между тем именно от решения Земана зависит, кто же будет формировать новое правительство страны, передаёт Euronews.

Чехии грозит политический кризис: президент страны Милош Земан был госпитализирован после встречи с премьер-министром и лидером движения АНО Андреем Бабишем. Он был доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге.

По словам лечащего врача Земана, случилось это из-за осложнений в связи с хроническим заболеванием. Известно, что 77-летний президент страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он недавно переместился в инвалидное кресло. А в последнее время, по данным СМИ, у Земана наблюдались серьёзные проблемы с печенью.

Вместе с тем, от решения Земана зависит, кому из победителей выборов будет поручено сформировать правительство. Накануне правящая партия Бабиша проиграла парламентские выборы оппозиционной коалиции «Вместе» с перевесом в 0,6%. При этом центристское движение АНО получает 72 из 200 депутатских мандатов в нижней палате парламента, а коалиция «Вместе» — 71.

И Андрей Бабиш, и выдвинутый от коалиции «Вместе» лидер Гражданской демократической партии Пётр Фиалу выразили готовность возглавить кабмин. Тем временем вот что думают о неожиданном исходе прошедших выборов и ситуации в стране жители Чехии:

ПРОХОЖИЙ: Я очень рад! Потому что это возвращение к политике, которую мы знаем с 1990-х годов — и ко всему тому хорошему, что мы начали в ноябре 1989 года.

ПРОХОЖИЙ: Честно, я даже не знаю, чего ожидать. Но я думаю, Бабиш попробует создать правительство меньшинства — и трудно сказать, сойдёт ли им это с рук. Также трудно предсказать, что сделает президент, потому что его роль сейчас решающая.

По словам лечащего врача Земана, пока рано прогнозировать, как долго глава государства пробудет в госпитале. Но не исключено, что речь идёт о нескольких неделях.

Дата выхода в эфир 10 октября 2021 года.