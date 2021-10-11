 

Euronews – Чехия оказалась на пороге политического кризиса после госпитализации президента

11.10.2021, 21:30, Новости дня
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После сенсационного поражения правящей партии на парламентских выборах в Чехии президент Милош Земан попал в больницу. По словам лечащего врача, он может пробыть там несколько недель. Между тем именно от решения Земана зависит, кто же будет формировать новое правительство страны, передаёт Euronews.

Чехии грозит политический кризис: президент страны Милош Земан был госпитализирован после встречи с премьер-министром и лидером движения АНО Андреем Бабишем. Он был доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге. 

По словам лечащего врача Земана, случилось это из-за осложнений в связи с хроническим заболеванием. Известно, что 77-летний президент страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он недавно переместился в инвалидное кресло. А в последнее время, по данным СМИ, у Земана наблюдались серьёзные проблемы с печенью. 

Вместе с тем, от решения Земана зависит, кому из победителей выборов будет поручено сформировать правительство. Накануне правящая партия Бабиша проиграла парламентские выборы оппозиционной коалиции «Вместе» с перевесом в 0,6%. При этом центристское движение АНО получает 72 из 200 депутатских мандатов в нижней палате парламента, а коалиция «Вместе» — 71. 

И Андрей Бабиш, и выдвинутый от коалиции «Вместе» лидер Гражданской демократической партии Пётр Фиалу выразили готовность возглавить кабмин. Тем временем вот что думают о неожиданном исходе прошедших выборов и ситуации в стране жители Чехии: 

ПРОХОЖИЙ: Я очень рад! Потому что это возвращение к политике, которую мы знаем с 1990-х годов — и ко всему тому хорошему, что мы начали в ноябре 1989 года. 

ПРОХОЖИЙ: Честно, я даже не знаю, чего ожидать. Но я думаю, Бабиш попробует создать правительство меньшинства — и трудно сказать, сойдёт ли им это с рук. Также трудно предсказать, что сделает президент, потому что его роль сейчас решающая. 

По словам лечащего врача Земана, пока рано прогнозировать, как долго глава государства пробудет в госпитале. Но не исключено, что речь идёт о нескольких неделях. 

Дата выхода в эфир 10 октября 2021 года. 



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