 

Das Erste – противники польского правительства вышли на улицы под флагами ЕС

11.10.2021, 21:30, Новости дня
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Многочисленные протестующие против решения конституционного суда Польши, постановившего приоритет польского права над европейским, в минувшее воскресенье заполнили центр Варшавы, пишет Das Erste. Многие демонстранты принесли с собой флаги Евросоюза и скандировали «мы остаёмся в ЕС». Между тем, в правящей партии «Право и справедливость» подчеркнули, что решение суда не означает выхода страны из блока.


Reuters

В минувшее воскресенье Замковая площадь в центре Варшавы была заполнена протестующими, пишет Das Erste: многие из них принесли с собой флаги ЕС. Как отмечает издание, на демонстрации царила спокойная атмосфера, которая иногда нарушалась скандированием: оскорблениями в адрес партии «Право и справедливость» и лозунгами «мы остаёмся в ЕС».

В протестах принял участие бывший председатель Евросовета Дональд Туск, который недавно вернулся в польскую политику и стал одним из лидеров праволиберальной Гражданской платформы. Как отмечает Das Erste, в своём выступлении Туск раскритиковал конституционный суд Польши, заявив, что тот пытается «вывести нашу родину из состава ЕС».

Между тем, конституционный суд Польши стал считаться предвзятым после судебной реформы, проведённой партией «Право и справедливость», напоминает издание. Спровоцировавшее протесты последнее решение суда о приоритете национального польского законодательства над правом ЕС также, в первую очередь, диктовалось интересами правительства, пишет Das Erste.

При этом решение о приоритете польского права над европейским добавило «Право и справедливости» не только противников, но и сторонников, отмечает издание. В частности, решение конституционного суда поддержала коалиция праворадикальных партий «Конфедерация свободы и независимости», которая в последнее время набрала популярности у населения. Как отмечает издание, праворадикалы организовали свою контрдемонстрацию, в ходе которой вступили в перепалку с ветераном Варшавского восстания.

Das Erste сообщает, что в партии «Право и справедливость» прокомментировали протесты, заявив, что «полексит» является выдумкой ослабевшей оппозиции. «Право и справедливость» подчеркнула, что Польша останется в ЕС, а новый закон поспособствует более эффективной защите собственных интересов. 



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