 

Мнение: Навальному фартануло?

11.10.2021, 21:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Повезло Алексею! Если сняли с профучета как «склонного к побегу». Ну типа вроде как исправился, про побег уже не думает, копать подземный ход от барака и до воли передумал.

Теперь его не будут будить по ночам через каждые два часа, чтобы он произнес на видерегстратор: «Навальный Алексей Анатольевич, 1976 г.р., незаконно удерживается на территории ИК-2, отряд №2”

Отныне он не будет носить  на робе бирку с красной полосой.

Но, сняв с одного учета,  Навального тут же поставили на другой.

«Оперуполномоченный такой-то направил рапорт о том, что осужденный Навальный исповедует экстремистскую и террористическую идеологию. Предлагается поставить Навального на профучет как экстремиста и на профучет как террориста», — написал Навальный.

На том и порешили. Теперь и на бирке, и в личном деле Навального – зелена полоса. Как «склонного к экстремизму и терроризму».

К слову. Почему-то вспомнился флаг Татарстана.

Как не крути, но с позиции ФСИН флаг Татарстана – это две полосы, красная и зеленая, разделенныее узким белым просветом.

Выходит, для сотрудников исполнительной системы Россиии мой родной Татарстан склонен к побегу, экстремизму и терроризму?

Удивительно, почему Татарстан помалкивает, не возмущается обозначениями, принятыми в системе ФСИН?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.10 / Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко

08.12 / Волоколамские леса зачистили от рекламы

30.07 / Мнение: Спуск АПЛ “Красноярск”

23.10 / Huawei представила технологию всегда включенного дисплея Eyes On Display

10.07 / Мнение: Время смерти

28.08 / Звезда сериала «Ранетки» разводится с пятым супругом

16.09 / «Лишили базовых человеческих свобод»

21.02 / «Второй день в слезах»: Сына Айзы Долматовой и Гуфа госпитализировали с подозрением на аппендицит

02.11 / Стоянов об Олейникове: «Такого родного человека из друзей в моей жизни больше нет»

18.05 / Растет не хуже картошки: как выращивать куркуму на своем дачном участке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика