Мнение: Навальному фартануло?

Повезло Алексею! Если сняли с профучета как «склонного к побегу». Ну типа вроде как исправился, про побег уже не думает, копать подземный ход от барака и до воли передумал.

Теперь его не будут будить по ночам через каждые два часа, чтобы он произнес на видерегстратор: «Навальный Алексей Анатольевич, 1976 г.р., незаконно удерживается на территории ИК-2, отряд №2”

Отныне он не будет носить на робе бирку с красной полосой.

Но, сняв с одного учета, Навального тут же поставили на другой.

«Оперуполномоченный такой-то направил рапорт о том, что осужденный Навальный исповедует экстремистскую и террористическую идеологию. Предлагается поставить Навального на профучет как экстремиста и на профучет как террориста», — написал Навальный.

На том и порешили. Теперь и на бирке, и в личном деле Навального – зелена полоса. Как «склонного к экстремизму и терроризму».

К слову. Почему-то вспомнился флаг Татарстана.

Как не крути, но с позиции ФСИН флаг Татарстана – это две полосы, красная и зеленая, разделенныее узким белым просветом.

Выходит, для сотрудников исполнительной системы Россиии мой родной Татарстан склонен к побегу, экстремизму и терроризму?

Удивительно, почему Татарстан помалкивает, не возмущается обозначениями, принятыми в системе ФСИН?

Фотография отсюда

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