 

Замглавы МВД Енин заявил, что Татаров не влияет на работу министерства

11.10.2021, 21:12, Новости дня
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Журналистка сказала, что Татаров в ОП курирует правоохранительное направление, и спросила, как часто Енин встречается с ним. 

“Я видел его всего, возможно два – максимум три раза в жизни”, – ответил Енин, уточнив, что одна из этих встреч состоялась уже в период его работы в МВД. 

“Один раз [виделся], и то очень бегло. В Трускавце, – сказал Енин. – Я в течение месяца работы на этой должности видел его один раз, и то только бегло. Мы коротко обменялись мнениями буквально в течение одной-двух минут. Все”. 

Он добавил, что Татаров “никаким образом” не влияет на работу МВД. Журналистка спросила, коммуницирует ли Енин с Татаровым при помощи электронных средств – писем, звонков или сообщений, замглавы МВД ответил отрицательно. 

Заместителя главы ОПУ видели в Трускавце Львовской области во время стратегического заседания парламентского монобольшинства – фракции “Слуга народа”. Татарова там заметили в отеле компании парламентариев, среди которых был нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин, который считается участником резонансного ДТП в Киеве.

Контекст:

Татаров в 2013 году занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Замглавы ОПУ известен своими тогдашними комментариями событий, происходивших на Майдане. Ему принадлежат высказывания о том, что один из активистов “Автомайдана” Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на деньги “Автомайдана”. СМИ называли Татарова “рупором” МВД во время Майдана.

В декабре 2020 года стало известно, что Татаров фигурирует в деле экс-нардепа, экс-главы “Укрбуду” Максима Микитася. 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. По данным НАБУ, Татаров, который ранее работал юристом в “Укрбуді”, вместе с Микитасем “дал взятку одному из руководителей экспертного учреждения”.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки.

Президент Украины Владимир Зеленский на вопросы о Татарове заявил, что считает его “профессиональным человеком”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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