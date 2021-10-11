Кабмин назначил нового главу Миграционной службы Украины

Другим решением Кабмин уволил Науменко с поста первого заместителя главы ГМСУ, отметил Мельничук.

Науменко с 29 сентября исполняла обязанности руководителя ГМСУ после того, как Кабмин уволил с должности главы госслужбы Максима Соколюка.

Контекст:

Кабмин назначил Соколюка главой Миграционной службы Украины в декабре 2015 года. До этого он исполнял обязанности главы ведомства.

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