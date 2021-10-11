ОНФ объявил всероссийский фотоконкурс на самую необычную дорожную заплатку

Общероссийский Народный фронт (ОНФ) объявил всероссийский фотоконкурс на самую необычную заплатку на дороге с изображением ям и кочек, рассказали в ОНФ.

«Общероссийский народный фронт приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе по итогам дорожного ремонта в 2021 году. На конкурс принимаются фото творчества местных жителей, латавших ямы при помощи подручных средств, а также «творческие работы» дорожников глазами самих граждан с изображениями бугров, кочек и ям и т.п. после ремонта», – приводит сообщение РИА «Новости».

Фотографии необходимо выложить на своей страничке в социальной сети с хэштегом #ЗалаталиКакМогли и #ямынадороге до 31 декабря включительно, пояснили организаторы. Так, по итогам конкурса авторы самых необычных фото получат памятные сувениры, а активисты ОНФ передадут информацию в органы исполнительной власти региона.

«Уверен, что объявленный Народным фронтом фотоконкурс «Залатали как могли» позволит нам выявлять больше подобных фактов, оперативно на них реагировать и в конечном итоге пресекать разбазаривание бюджетных средств», – отметил член регионального штаба ОНФ в Воронежской области, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Воронежской области.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае обновили 114 километров дорог в городских агломерациях по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».