 

Власти Севастополя намерены ввести режим QR-кодов

11.10.2021, 21:11, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Севастополе с 15 октября посетить общественные места можно будет исключительно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста, сообщил в ходе оперативного штаба по ситуации с коронавирусом губернатор города Михаил Развожаев.

«Обеспечить доступ в рестораны, столовые, фуд-корты, бары, другие места общественного питания, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, театры и кинотеатры с вместимостью 50%, библиотеки и музеи совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, справки об антителах либо при отрицательном ПЦР-тесте сроком действия 7 дней», – приводит его слова РИА «Новости». Отмечается, что ограничения будут действовать с 15 октября.

По словам Развожаева, меру приходиться принимать с учетом низкого уровня вакцинации. Всего на данный момент вакцинировано 140 тыс. жителей, еще необходимо вакцинировать такое же число севастопольцев.

По состоянию на 11 октября в Севастополе зарегистрированы 247 новых случаев заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось, что за три дня более 35 тыс. жителей Татарстана сделали прививки от коронавируса после сообщения о введении QR-кодов.



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