 

На Кубани вынесли приговор сломавшему нос судебному приставу мужчине

11.10.2021, 21:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСуд приговорил к семи годам лишения свободы мужчину, который сломал нос судебному приставу в Курганинске Краснодарского края, информирует пресс-служба Краснодарского краевого суда.

«Курганинским районным судом мужчина признан виновным в угрозе причинением вреда здоровью, совершенной в отношении сотрудника органов принудительного исполнения России, в связи с исполнением решения суда, совершенной с применением насилия опасного для жизни или здоровья…, ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Подсудимый вину не признал, от дачи показаний в суде отказался.

Отмечается, что сторона защиты обжаловала приговор, но в результате апелляции он остался без изменений и впоследствии вступил в законную силу.

По данным суда, в сентябре 2020 года к мужчине пришли судебные приставы. По решению суда, мужчина в принудительном порядке должен был покинуть домовладение, о чем его предупредила женщина-пристав. Однако мужчина отказался покидать дом, толкнув женщину. Когда за нее вступились коллеги, хозяин жилища оттолкнул одного пристава на металлический забор, а второго ударил кулаком, после чего сломал ему нос своей головой.

Как информирует пресс-служба суда, на жителя Курганинского района было заведено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 296 УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования».

Ранее следователи предъявили обвинение Виктору Мирскому, задержанному по подозрению в убийстве семьи из трех человек и ранении полицейского в Воронежской области, он признал вину.



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