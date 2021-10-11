 

47% россиян хотят видеть Путина на посту президента и после 2024 года

11.10.2021, 21:04, Разное
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42% — не хотят.

Почти половина россиян (47%) хотели бы видеть Владимира Путина президентом РФ и после 2024 года, когда его срок на этом посту закончится. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра»*, которые оказались в распоряжении «Новой газеты».

При этом 42% жителей страны не хотят, чтобы Путин сохранил свой пост после 2024. Это самый высокий показатель с 2013 года, отмечают авторы исследования.

График: «Левада-Центр»

Желание видеть Путина президентом после 2024 года наиболее распространено у тех, кто регулярно смотрит телевизор. Из них 65% высказались за, а лишь 26% — против. Обратная ситуация с пользователями соцсетей: 31% выступают за, 59% — против.

Четверть россиян (26%) уверены в существовании культа личности Владимира Путина: больше всего это мнение распространено среди молодежи (респонденты от 18 до 24 лет). Еще 21% опрошенных считают, что предпосылок к появлению культа личности становится все больше и больше. Еще 41% респондентов не верят, что культ личности существует: такой точки зрения чаше всего придерживаются респонденты 55 лет и старше.

Участникам исследования также задали вопрос, в чьих интересах действует Владимир Путин. Из опрошенных 40% ответили, что президент выражает интересы «силовиков», столько же считают, что российский лидер выражает интересы олигархов и крупного бизнеса. Это самые высокие показатели с 2017 года. Внизу списка оказались нищие —2%, «все без исключения» — 6% и интеллигенция — 9%.

График: «Левада-Центр»

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Источник: Новая газета



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