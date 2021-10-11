 

Врач рассказала о необычных признаках нехватки соли в организме

11.10.2021, 20:50, Разное
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Дефицит соли в организме человека может нарушить работу самых разных органов. Об этом рассказала гастроэнтеролог и диетолог Наталья Стукова.

По словам врача, нехватка соли может сопровождаться головными болями, перебоями в работе сердца, тошнотой и головокружениями. Стукова пояснила, что соль играет важную роль в клеточном метаболизме, поэтому ее недостаток оказывает негативное влияние на весь организм и может привести к ряду проблем со здоровьем, сообщают “Вести Подмосковья”.



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