Путин обсудил с Макроном и Меркель методы борьбы с терроризмом в Африке

Президент РФ Владимир Путин обсудил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном способы борьбы с терроризмом в Африке, информирует пресс-служба Кремля.

В релизе говорится, что тема борьбы с терроризмом в Африке была не единственной, касающейся международных вопросов.

Ранее на саммите Африка – Франция в Монпелье Макрон заявлял, что Париж не намерен оставаться в Мали, поэтому французы готовы закрывать базы, но для этого там должно быть сильное государство.

Ранее власти Франции говорили, что Мали может оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера.

После этого премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что властям приходится искать других партнеров для обеспечения безопасности на случай, если Франция завершит антитеррористическую операцию «Бархан». Макрон после таких слов подверг сомнению легитимность властей Мали.