 

Мужа спикера Пелоси обвинили в продвижении жены в конгресс

11.10.2021, 20:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМуж спикера палаты представителей Нэнси Пелоси Пол с помощью связей помог ей избраться в конгресс, а она в свою очередь использовала служебное положение, чтобы увеличить семейный капитал, сообщил ведущий Fox News Джесси Уоттерс, который в рамках своей программы «Мир Уоттерса» исследовал финансовые операции Пелоси за время её политической карьеры.

Уоттерс сообщил, что в 2018 году состояние семьи Пелоси резко возросло, тогда чистая стоимость активов члена парламента была более 114 млн долларов, в 2019 цифра составляла 271 млн долларов, а в 2020 увеличилась до 315 млн долларов, передает RT.

«Семья Пелоси сорвала большой куш прямо перед тем, как конгресс решил наброситься на IT-гигантов. Реализовав опционы компании Alphabet, которая владеет компанией Google, Пелоси заработали лёгкие $5,3 млн», – добавил он.

По словам журналиста, Пол Пелоси реализовал опционы компании Microsoft стоимостью 2 млн долларов за две недели до того, как компания получила контракт стоимостью 22 млрд долларов на оснащение ВС США высокотехнологичными гарнитурами.

Ранее Пелоси на вопрос о том, будет ли для нее последним нынешний срок на должности, заявила, что не хочет подрывать имеющиеся рычаги влияния, которые сможет применить в работе со следующей администрацией.

В 2020 году Пелоси была переизбрана лидером демократов в нижней палате американского законодательного органа. Пелоси избирали спикером в 2007 и 2009 годах. В январе 2019 года она вновь возглавила палату представителей.



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