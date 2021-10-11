Федерация триатлона России подписала соглашение о сотрудничестве с РУСАДА

Федерация триатлона РФ и антидопинговое агентство РУСАДА накануне заключили значимое двустороннее соглашение. Оно регламентирует совместные усилия в сфере противодействия допингу в спорте. Документ подписан руководителем ФТР РФ г-жой К.Шойгу и и.о. гендиректора РУСАДА г-м М.Бухановым.

Как следует из сообщения пресс-службы ФТР, соглашение предусматривает взаимодействие в долгосрочной перспективе. Оно предполагает организацию работы по всему комплексу мероприятий антидопинговой деятельности.

Плотное взаимодействие Федерации и агентства

В рамках подписанного соглашения, планируется проведение тематических мероприятий и образовательных семинаров как для спортсменов, так и представителей Федерации. Вместе с этим, стороны станут осуществлять:

взаимодействие в рамках расследования потенциальных нарушений действующих антидопинговых правил;

защиту прав отечественных спортсменов на участие в международных соревнованиях, которые свободны от допинга;

повышение профессионального авторитета отечественного спорта в глобальном пространстве.

Вместе с этим, партнеры станут совместно расследовать факты внезапных отказов спортсменов выступать на соревнованиях с официальным статусом.

Важный шаг для противодействия допингу

Как отметила Ксения Шойгу, сделан значимый шаг с целью начала комплексного противодействия как употреблению, так и распространению допинга. Базовым пунктом подписанного соглашения является организация эффективной антидопинговой деятельности в отечественном триатлоне. Сюда входит совместная работа в части образования, расследований и тестирования. Руководитель ФТР поблагодарила М.В.Буханова за профессиональную поддержку и уверена в том, что совместные усилия станут способствовать чистоте отечественного триатлона.

В свою очередь, Михаил Буханов подтвердил партнерскую готовность помогать в организации тематических образовательных программ и осуществлять допинг-тестирование триатлонистов в интересах ФТР РФ. Соглашение стало базой для долгосрочного взаимодействия. Важно обеспечить тесный контакт и повышать уровень антидопинговой грамотности. Руководитель РУСАДА поблагодарил К.С.Шойгу за рабочий визит и начавшееся сотрудничество. Оно станет фактором успеха триатлонной команды в интересах громких спортивных побед России.