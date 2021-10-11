 

Климкин – между Украиной и Россией возможен только «гибридный мир»

11.10.2021, 20:36, Новости дня
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Бывший глава украинского МИД Павел Климкин считает, что между Россией и Украиной возможен только «гибридный мир». Как передаёт «Обозреватель», дипломат добавил, что «страну-агрессора» придётся постоянно сдерживать, а для этого украинскому государству следует уделять больше внимания своей обороноспособности.


Reuters

Между Россией и Украиной возможен только «гибридный мир», уверен Павел Климкин. Как пишет «Обозреватель», бывший глава МИД Украины считает, что «страну-агрессора» придётся постоянно сдерживать, а для этого украинскому государству следует уделять больше внимания своей обороноспособности.

«Конечно, я за то, чтобы мы не вели боевых действий. Но мы все прекрасно понимаем, что с этой Россией возможен только гибридный мир. Он возможен, только если мы можем сдерживать её вместе с нашими партнёрами. Мы сначала должны защитить себя, а потом нам на помощь придут все остальные», — заявил дипломат.

Он признал, что украинская армия сильна с моральной точки зрения, но недостаточно сильна в сугубо военном смысле.

«У нас очень часто говорят, что мы сильные, мы крутые. Я абсолютно согласен. Украинцы с точки зрения боевого духа реально крутые. Но в том, чтобы построить сдерживание, в том числе военное, чтобы сделать настоящую территориальную оборону, — пока всё это на бумаге», — отметил Климкин.

В этом контексте он напомнил о расходах на армию, заложенных в государственном бюджете Украины на 2022 год.

«Посмотрите на наш военный бюджет. Он увеличивается до 5,95 процента от ВВП. Вроде неплохо. Но прогнозируемая инфляция 6,2 процента. Так что какой рост, нулевой или отрицательный?» — добавил Климкин.



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