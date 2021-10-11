 

MSNBC – «адская ситуация» — полиция расследует стрельбу в людном баре в Миннесоте

11.10.2021, 20:36, Новости дня
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В ночь с субботы на воскресенье в баре в городе Сент-Пол, штат Миннесота, произошла стрельба, в результате которой погибла молодая женщина и ещё 14 раненых были госпитализированы, передаёт MSNBC. По данным следствия, стреляли сразу несколько человек. Полиция назвала инцидент «жуткой трагедией» и пообещала сделать всё, чтобы виновные были наказаны.

Мы следим за развитием событий в городе Сент-Пол, штат Миннесота, где ранним утром произошла стрельба в заполненном людьми баре. По меньшей мере один человек погиб. Обратимся сразу к Меган Фитцджеральд, она расскажет нам последние подробности. Что мы об этом знаем, Меган?

МЕГАН ФИТЦДЖЕРАЛЬД, корреспондент NBC: Могу сказать вам, Алекс, что полиция Сент-Пола называет это «жуткой трагедией», подобных которой в Сент-Поле прежде не видели. Как вы уже отмечали, бар был заполнен людьми, и несколько человек вдруг открыли стрельбу. Полиция рассказала нам, что первые звонки начали поступать сразу после полуночи. Прибыв на место, полицейские увидели на улице перед баром множество пострадавших с огнестрельными ранениями. Такую же картину они застали внутри, когда зашли в бар.

В общей сложности, как нам сообщают, с огнестрельными ранениями спешно госпитализировали 14 человек. Ожидается, что с ними всё будет в порядке. Но в этом баре трагически погибла 20-летняя женщина. По словам полицейских, она умерла на руках у друга, который утешал и отчаянно пытался спасти её.

Я хочу процитировать для вас заявление начальника полиции Сент-Пола. Вот его слова: «В одно мгновение они оказались в адской ситуации. У нас самые лучшие следователи в стране, и мы не остановимся, пока не найдём людей, ответственных за это безумие». Насколько мы понимаем, с этим расследованием помогают различные правоохранительные органы. Однако многое на данный момент нам ещё неизвестно. Как и почему это произошло, и кто в ответе за стрельбу — это сейчас пытаются выяснить, чтобы отдать виновных под суд. Но пока нам говорят, Алекс, что имя трагически погибшей 20-летней девушки не разглашается.

Подумать только — пойти отдохнуть с друзьями субботним вечером…

МЕГАН ФИТЦДЖЕРАЛЬД: Да.

Понимаю, что на данный момент подробностей наверняка немного. Но слышали ли вы о драке? Может быть, что-то произошло внутри? Они (полицейские. — ИноТВ) думают, что стрелков было несколько? Или один? Такого рода информация раскрывалась?

МЕГАН ФИТЦДЖЕРАЛЬД: Знаете, это хороший вопрос. Нам известно из звонков по номеру 911, что, вероятно, начиналась драка. И полиция сейчас официально подтверждает, что, по её мнению, стреляли несколько человек. То есть здесь было несколько единиц огнестрельного оружия. Но пока они ещё опрашивают свидетелей и пытаются собрать улики, чтобы выяснить, кто эти подозреваемые. На данный момент они не сказали ничего о личности этих стрелков.

Дата выхода в эфир 10 октября 2021 года.



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