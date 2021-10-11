 

Мнение: Лидеры дезинформации

11.10.2021, 20:28, Разное
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Забавный опрос о дезинформации в США.
Половина опрошенных считает,что их дезинформирмирует собственное правительство.Другая половина считает, что это делают Россия и Китай.

Лидеры дезинформации

Опрос общественного мнения, проведённый в США, показал: три из четырёх респондентов считают, что политики, пользователи и компании в социальных сетях ответственны за распространение дезинформации, пишет The Hill.

Вину американского правительства в распространении дезинформации увидели только 48% опрошенных, и примерно столько же — вину России и Китая. Иран и другие страны обвинили в этом ещё меньше респондентов.

Приверженцы разных партий отвечали по-разному. Так, республиканцы вдвое чаще, чем демократы, видели ответственность американского правительства. При этом те, кто старше 45 лет, в большей степени говорили про иностранное вмешательство.

Авторы исследования отмечают, что в таком случае американскому правительству, компаниям и простым пользователям нужно сделать выводы и постараться исправить ситуацию, раз их как раз и обвиняют в дезинформации.

Почти все респонденты расценили дезинформацию как проблему, и около 75% высказали свою обеспокоенность по этому поводу. «Исследование показывает, что многие американцы считают распространение дезинформации вопросом, который напрямую влияет на них, их друзей, их семьи», — отмечает один из задействованных экспертов. Но при этом более половины не обеспокоены тем, что, возможно, они и сами распространяют дезинформацию онлайн.

Как отмечает автор статьи, дезинформация в разных её проявлениях стала для США национальной проблемой по время пандемии и перед президентскими выборами 2020 года. По его словам, якобы распространением дезинформации занимались и иностранные государства: Китай, Россия, Иран.

Месяц назад эти же авторы провели другое исследование, которое показало, что 75% опрошенных сильно обеспокоены тем, какую прямую угрозу для государства несёт распространение дезинформации, и это больше, чем угрозы от кибератак и внутреннего экстремизма, пишет The Hill.

https://russian.rt.com/inotv/2021-10-11/Hill-amerikanci-schitayut-glavnimi-dezinformatorami – цинк

Источник: Colonel Cassad



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