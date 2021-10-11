Мнение: Собчак приняла удар на себя?

Еще не завершился день траура, объявленный в Татарстане после гибели шестнадцати человек в результате катастрофы самолета L-410, а складывается впечатление, что про эту трагедию уже забыли. Во всяком случае социальные сети забиты обсуждением ДТП с участием автомобиля, пассажиром которой была Ксения Собчак.

И это притом, что специалисты говорят, что трагедия в Татарстане, похоже, не последняя.

Мнение экспертов:

«….Сергей Детёнышев, председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий, в интервью «Новой» назвал два ключевых фактора, которые приводят к катастрофам с гибелью людей, к таким, которые случились в Кемеровской области и в Татарстане. Это изношенность авиатехники и разрушенная система подготовки коммерческих летчиков.

— Самолеты L-410 — это как раритетные «Волги» или «Победы». Ты приобретаешь старинный автомобиль, заведомо зная, что на него нет запчастей, нет специалистов, обслуживающих такие автомобили. То есть заранее понимаешь, что для поддержания автомобиля на ходу придется потратить денег даже больше, чем стоила сама машина. То же самое с самолетами, которым под сорок лет. На них уже нет запчастей, нет хороших специалистов по обслуживанию. Да, периодически эти самолеты проходят продление сертификаций летной годности. Но как проходит это продление? Это большой вопрос.

Куда большие претензии у Сергея Детёнышева и к системе подготовки летчиков, — в Санкт-Петербурге и Ульяновске. Формально за время учебы молодые люди получают какие-то навыки, они могут поднять самолет в воздух, пролететь и совершить посадку. Но лишь в идеальных условиях. А к работе в условиях нештатной ситуации они не готовы. Поэтому в авиакомпаниях молодых дипломированных пилотов тут же отправляют формально на переучивание, а на самом деле — на доучивание. Потому что пилот — это прежде всего специалист, готовый к любым нештатным ситуациям. А этому нельзя научить наскоками. Тренировки к работе в условиях нештатных ситуаций должны проходить регулярно, ежегодно. В теории-то все летчики знают, что делать, к примеру, при отказе двигателя. Но когда такое происходит на практике, когда на принятие решений есть буквально секунды, действия должны совершаться «на автомате», по привычкам, выработанным на тренировках на специальных тренажерах. Но как могут выработаться эти привычки, если проводить такие тренировки негде, система, можно сказать, убита.

Сергей Есаян, мастер спорта по высшему пилотажу, известный авиаконструктор, в молодости входивший в сборную СССР по самолетному спорту, летавший в том числе и на L-410, в разговоре с «Новой» высказался еще более категорично:

— В стране идет процесс сознательного уничтожения малой авиации, системы подготовки как пилотов, так и специалистов по техническому обслуживанию самолетов. У нас многие технические училища закрыты. А в тех учебных заведениях, которые остались, учебные программы сведены к такому минимуму, что нет никаких перспектив уменьшения количества летных происшествий».

Отсюда

Вот я думаю. Может трагическое ДТП с участием автомобиля, в котором Ксения Собчак мчалась в аэропорт, просто подвернулась под руку? И девушку настойчиво попросили принять удар на себя? А она не смогла отказать?

Но ведь это правда, что Ксении Собчак заслонила собой трагедию в Татарстане… Разве нет?

Фотография отсюда

—