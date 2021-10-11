«Символизм даты напрашивается»

Навальный поздравил Дмитрия Муратова и «Новую газету» с присуждением Нобелевской премии мира.

Находящийся в заключении политик Алексей Навальный поздравил «Новую газету», ее главреда Дмитрия Муратова, а также филиппинскую журналистку Марию Ресса с присуждением Нобелевской премии мира. Обращение Навального опубликовано в его твиттере.

«Это заслуженная награда, и символизм даты напрашивается. Накануне было 15-летие убийства журналистки Анны Политковской (увы, не единственного убитого журналиста «Новой»), и это напоминает нам, какую высокую цену приходится платить тем, кто отказывается прислуживать власти», — написал Навальный.

Нобелевскую премию в этом году разделили журналисты из РФ и с Филиппин.

Это «такие разные страны, но властные верхушки похожи и особенно — в своей бесконечной лжи и ненависти к тем, кто эту ложь разоблачает», отметил Навальный.

«Как бы ни влияли на нас лайки, алгоритмы, потребление контента, деньги частные и государственные, подписчики, главное, что нам нужно всегда, — журналистика, которая не боится сказать правду», — изложил свое видение решения Норвежского Нобелевского комитета политзек.

Сам Алексей Навальный вошел в топ-3 рейтингов букмекеров среди номинантов на Нобелевскую премию мира-2021. Помимо него в списках фоваритов были Всемирная организация здравоохранения, экоактивистка Грета Тунберг, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и организация «Репортеры без границ».

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Некоторые из соратников Навального выразили недоумение после того, как стало известно решение Нобелевского комитета. Дмитрий Муратов в свою очередь заявил, что проголосовал бы за Навального, если бы входил в состав Нобелевского комитета. Он уверил, что у Навального «все впереди».

8 октября Норвежский Нобелевский комитет в Осло присудил премию мира Дмитрию Муратову и основательнице филиппинского издания Rappler Марии Ресса за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и прочного мира».

Муратов заявил, что намерен перевести свою часть Нобелевской премии (ему достанется около $600 тыс.) в фонд «Круг добра», помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, а также на поддержку российских СМИ-«иноагентов» и в фонд помощи хосписам «Вера». Он посвятил эту премию погибшим журналистам «Новой газеты».

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Муратов стал первым гражданином Российской Федерации, получившим эту премию. До этого премию мира получали физик и правозащитник Андрей Сахаров (1975) и первый президент СССР Михаил Горбачев (1990).

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Политики и журналисты — о присуждении Дмитрию Муратову Нобелевской премии мира

За день до объявления Муратова лауреатом «Нобелевки» — 7 октября 2021 года — истекли сроки привлечения к ответственности заказчиков убийства Анны Политковской, погибшей ровно 15 лет назад. Настоящие заказчики так и не названы, редакция будет добиваться установления и раскрытия их имен.

58-летняя Мария Ресса — первый лаурет Нобелевской премии филиппинского происхождения. Она работала как ведущий расследователь телекомпании CNN в Юго-Восточной Азии и возглавляет новостное издание Rappler, оппозиционное по отношению к президенту Филиппин Родриго Дутерте.

Церемония награждения нобелиатов состоится 10 декабря в Осло в присутствии короля Норвегии Харальда V из рода Глюксбургов.

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