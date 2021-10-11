Политолог Межуев об истинных причинах визита Нуланд в Москву: приехала, чтобы обозначить границы

В понедельник, 11 октября, Виктория Нуланд прибыла в Россию, чтобы провести переговоры с официальными лицами. Заместитель госсекретаря США пробудет в Москве до среды.

Борис Межуев не видит большой пользы в переговорах с участием Нуланд. Мол, такой диалог – дело хорошее, однако никаких прорывов в российско-американских отношениях ожидать не нужно.

Эксперт предположил, что дипломат из США приехала для решения проблем, связанных с Донбассом, а также для урегулирования ситуации с газопроводом “Северный поток – 2”, который недавно был достроен.

Также Межуев допускает, что визит Нуланд в Москву связан с призывами сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов. Якобы она приехала в том числе для того, чтобы указать границы и не допустить ужасные “рывки” со стороны РФ.

Ранее политолог Дмитрий Бабич назвал Викторию Нуланд “ничтожной личностью”. Эксперт считает, что она не способна на компромиссы, поскольку является самодовольной и глупой.

А политолог из Киева Михаил Погребинский обратил внимание, что в России Викторию Нуланд уже предупреждали. Эксперт считает, что специально для нее Дмитрий Медведев написал статью о бессмысленности контактов с руководством Украины.