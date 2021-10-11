В США родилась черепаха с двумя головами и шестью конечностями

В американском штате Массачусетс родилась уникальная черепаха с двумя головами и шестью конечностями. Несмотря на необычную мутацию, рептилию сумели выходить.

Сотрудники местного центра защиты природы обнаружили яйца бугорчатой черепахи в опасном месте и решили поместить их в специальный инкубатор для безопасности. Вскоре из одного них вылупился удивительный черепашонок. Эксперты выяснили, что по сути эта рептилия представляет из себя сиамских близнецов, у которых есть как общие, так и собственные органы, сообщает “Общественная служба новостей”.