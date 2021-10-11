США потребовали прекратить работу генконсульства Белоруссии в Нью-Йорке

По требованию США генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит свою работу, сообщили в МИД республики.

«Сообщаем, что по требованию американской стороны Генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 г. Граждане Белоруссии, проживающие на территории консульского округа Генерального консульства (включая Канаду), после закрытия Генерального консульства смогут обращаться за совершением консульских действий в Посольство Республики Беларусь в США», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что граждане Белоруссии, которые состоят на постоянном консульском учете в генконсульстве, будут переведены на постоянный учет в посольство Белоруссии в США с 1 ноября 2021 года.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на ГА ООН заявил, что против страны развязана масштабная гибридная война по всем направлениям, больше года она остается мишенью «воинственного давления» со стороны коллективного Запада.