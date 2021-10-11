 

США потребовали прекратить работу генконсульства Белоруссии в Нью-Йорке

11.10.2021, 19:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПо требованию США генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит свою работу, сообщили в МИД республики.

«Сообщаем, что по требованию американской стороны Генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 г. Граждане Белоруссии, проживающие на территории консульского округа Генерального консульства (включая Канаду), после закрытия Генерального консульства смогут обращаться за совершением консульских действий в Посольство Республики Беларусь в США», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что граждане Белоруссии, которые состоят на постоянном консульском учете в генконсульстве, будут переведены на постоянный учет в посольство Белоруссии в США с 1 ноября 2021 года.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на ГА ООН заявил, что против страны развязана масштабная гибридная война по всем направлениям, больше года она остается мишенью «воинственного давления» со стороны коллективного Запада.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.02 / Минздрав Украины обязал бельгийский “Брюгге” пройти дополнительное тестирование на COVID-19 перед игрой с киевским “Динамо”

30.06 / Король Бельгии осудил колонизацию Конго при Леопольде II

20.08 / На президента Ливана подали в суд из-за взрыва в Бейруте

05.07 / Задержан открывший стрельбу с балкона по машинам мужчина в Ленобласти

13.05 / «Не учат, а проповедуют» — университетские преподаватели разжигают ненависть французов к полиции

11.07 / “Не понимаешь, сможешь ли вернуть форму”. Кухар рассказала о своей послеродовой депрессии

12.11 / Грызлов заявил, что предложения Украины по Донбассу направлены на “ревизию Минских соглашений”

12.09 / Талибы договорились с главой МИД Катара о развитии отношений

20.03 / Эрдоган – слова Байдена о Путине неприемлемы

26.10 / Американские СМИ впечатлило вооружение российской подлодки «Волхов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика