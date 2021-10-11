Решение о возврате в прокуратуру дела о краже имущества у Чубайса вступило в силу

Московский городской суд признал законным решение районного суда о возврате в прокуратуру уголовного дела о краже имущества бывшего гендиректора Роснано Анатолия Чубайса на 70 млн рублей, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

«Мосгорсуд отставил в силе постановление судьи Хамовнического суда о возврате дела прокурору области», – отметил адвокат, передает ТАСС.

В августе Хамовнический суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о краже имущества бывшего гендиректора Роснано Анатолия Чубайса на 70 млн рублей, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков.

Как следует из постановления московского судьи, которое почти не отличается от решения его коллеги из Подмосковья, обвинительное заключение по делу не конкретизировано, в процессуальных документах похищенное имущество указано обезличенно, его невозможно идентифицировать, «поэтому отсутствие в фабуле обвинения таких данных снова делает обвинение неконкретным, невнятным и лишает всех подсудимых возможности полноценно защищаться».

В 2018 году сообщалось, что бывшему деловому партнеру Чубайса Илье Сучкову вменяют ущерб на 1 млрд рублей. Также по делу был арестован Муса Садаев, член федерального политического совета Партии народной свободы («Парнас»).