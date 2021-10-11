 

Голикова предложила проверять школьников на курение

11.10.2021, 19:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ РФ школьников во время медосмотра предложено проверять на употребление никотина, сообщается в проекте протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Заняться проработкой вопроса поручила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РБК. Заниматься будет этим Минздрав. Проверять школьников начнут с помощью смокелайзера, который позволяет фиксировать угарный газ в выдыхаемом воздухе.

Также ведомству предстоит проработать вопрос о введении запрета на сдачу детям в аренду устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Отмечается, что по закону продавать лицам до 18 лет такие устройства нельзя, но сдавать в аренду не запрещено.

Предложено ввести запрет и на выкладку такой продукции в торговых точках, находящихся в радиусе 100 м от школы.

Ранее Минздрав заявлял о росте никотиновой зависимости среди школьников. Это произошло из-за появления на рынке электронных сигарет.

«Несмотря на снижение распространенности курения сигарет, распространенность никотиновой зависимости среди потребителей-школьников выросла в шесть раз», – рассказала научный сотрудник ФГБУ ЦНИИОЗ Галина Сахарова.



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