Мнение: Исходники игр для школьников, визы для удалёнщиков и трёхдневка в Индии

1. Недавно я сильно ругал российский учебник по информатике. В комментариях к посту меня спросили, чем занять школьника, который учится кодить на Питоне. Цитирую: «Мой сын в 12 лет способен написать на Питоне программу сложения двух чисел, но что ему дальше делать? У меня не хватает фантазии придумывать ему задания. Какими заданиями занять ребенка, чтобы учился программировать и не скучал?».

По забавному совпадению у меня есть ответ на этот вопрос. Вот исходники десяти элементарных игр на Питоне — Тетрис, Сокобан, Удав, тому подобная классика:

http://files.olegmakarenko.ru/10_python_games.zip

На всякий случай, вы можете бесплатно скачать питон вот здесь, после чего запускать игры из архива, просто щёлкая по ним мышью. Никаких дополнительных библиотек подгружать не нужно:

https://www.python.org/

Код игр короткий и простой. К примеру, игра «15» уместилась на 180 строках, а Крестики-Нолики уложились в 250 строк. Идея в том, чтобы условный школьник посмотрел на игру и сделал такую же самостоятельно, при необходимости подворовывая небольшие куски кода из оригинального проекта. Комментарии есть, так что разобраться будет несложно… при условии, что где-то недалеко будет сидеть взрослый программист.

Пожалуйста, не ругайте мой код. Так как я не ставил себе цели делать полноценный педагогический проект, я сэкономил время на оптимизации и рефакторинге.

2. Читатели пишут, что всё больше стран заманивают к себе айтишников и удалёнщиков. Раньше так дрались только за бизнесменов. Пожалуй, Россия тоже должна включаться в соревнование, причём сразу с двух сторон — и создавать комфортные условия для наших айтишников, и активно приглашать в Россию айтишников иностранных. Цитирую из присланного мне письма:

Тренд потихоньку становится глобальным. Как было раньше? Можно было получить туристическую визу (и по ней нельзя работать) либо рабочую визу (нужен договор с местным работодателем).

Дубай (после Бардабоса и Грузии) вводит новую визу для цифровых кочевников. Если заработок на удалённой работе $5000 в месяц или более — добро пожаловать в Дубай на год, можете приезжать/уезжать сколько хотите. Работодатель может быть из страны гражданства или третьей страны, не важно. Продлить потом можно на месте, не обязательно в стране получения.

То же самое — для бизнесменов, у которых бизнесом можно управлять удалённо. Если он приносит $5000 в месяц и существует минимум год — получаете длинную визу в Дубай без традиционных ограничений:

https://vc.ru/promo/300256-korotko-godovaya-viza-dubaya

На подходе Индонезия, закон о визе для удалёнщиков пока не принят, но ожидается, под них хотят выделить целый остров:

https://balidiscovery.com/bali-as-the-next-silicon-valley/

3. Пока в России продолжают мечтать о четырёхдневке, индийские компании сокращают рабочую неделю до трёх дней:

https://lenta.ru/news/2021/10/05/workthreedays/

Индийский финтех-стартап Slice предлагает новым сотрудникам работать три дня в неделю с зарплатой в размере 80 процентов от текущей рыночной ставки. Из-за нехватки рабочей силы в IT-отрасли компании страны соревнуются за специалистов. Slice делает ставку на то, что привлекательное нововведение даст ему преимущество перед конкурентами, пишет Bloomberg.

Основатель компании Раджан Баджадж считает, что трехдневная рабочая неделя — «беспроигрышный подход», который позволяет работникам выделять время на другие занятия и увлечения, сохраняя стабильную зарплату и выгоды официальной занятости. «Это будущее работы. Люди не хотят быть привязанными к ней. Работники могут получать зарплату и полный объем льгот, работая в течение трех дней в неделю, а остальное время проводить в погоне за мечтой о стартапе, в поисках соучредителя или в поисках увлечения, не связанного с работой», — заявляет 28-летний Баджадж. <…>

Стартап начал работу в 2016 году и специализируется на выпуске кредитных карт для индийской молодежи. <…> Трехдневная рабочая неделя позволяет нам набирать таланты определенного калибра, потому что это привилегия, которую не предлагают даже крупные технологические компании, такие как Google и Amazon», — сказал он.

Похоже, Индия становится привлекательным местом для эмиграции. Уверен, что многих наших любителей социализма заинтересует возможность работать на два дня в неделю меньше.