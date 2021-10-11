Ягоды и шоколад помогают предотвратить проблемы с памятью и депрессию

Психиатр из США Ума Найду назвала ряд популярных продуктов, которые способны предотвратить депрессию и проблемы с памятью. В их число попали темный шоколад и ягоды.

Темный шоколад нужно употреблять в пищу, чтобы сохранить здоровье мозговых клеток. В нем содержатся антиоксиданты и флаванолы, благоприятно воздействующие на орган ЦНС. При этом важно не забывать о балансе, поскольку переизбыток шоколада негативно сказывается на кровеносных сосудах. В неделю норма потребления данного продукта составляет 45 граммов.

Для головного мозга также полезны ягоды. В них содержится клетчатка, питательные вещества, минералы, витамины, антиоксиданты. Все это помогает отсрочить наступление когнитивных проблем, поскольку происходит борьба с окислительным стрессом. Употребление в пищу различных ягод заметно ослабляет симптомы тревожности.

В рацион необходимо включить куркуму. Не менее полезной в данном плане является и листовая зелень, в ней в большом количестве содержатся фолаты, а их нехватка часто приводит к появлению симптомов депрессии.

Диетолог посоветовала начать есть больше ферментированных продуктов. К ним относится кислая капуста, йогурт, кефир, напиток из чайного гриба.

Источник: incrussia.ru