 

На экраны выходит комедийный сериал “Жена олигарха” с Еленой Подкаминской и Ольгой Бузовой

11.10.2021, 19:52, Разное
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На экраны выходит новый комедийный сериал, который получил название «Жена Олигарха». Главная роль в проекте досталась актрисе Елене Подкаминской. Также известно, что в сериале появится Ольга Бузова и Никита Джигурда.
В центре сюжета находится история богатой женщины, которая вынуждена переехать жить в провинцию. Молодые девушки без всяческого стеснения говорят, что мечтают выйти замуж за обеспеченного мужчину. Дамы подобными заявлениями не разбрасываются, поскольку олигархи бывают разными.

Действие нового комедийного сериала разворачивается в Добруйске. Экранным супругом Елены Подкаминской стал Игорь Верник. Ольга Бузова исполнит роль самой себя. Она приедет в маленький населенный пункт с концертом.

После исчезновения мужа-олигарха героиня Подкаминской поймет, что в «наследство» ей досталась обувная фабрика в провинциальном городке. Ради роли актриса изменила прическу и примерила на себя ряд элегантных образов.

Знаменитость призналась, что пошла на риск, перекрасив волосы. Вместе со стилистами была придумана прическа, которая стала неким брендом ее героини. Подкаминской было важно показать свой экранный персонаж не заносчивой и не высокомерной женщиной, которая вызывает сочувствие, улыбку и симпатию.

Источник: www.kp.ru



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