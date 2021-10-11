 

Der Spiegel – Сидней возвращается к нормальной жизни после 106 дней карантина

11.10.2021, 19:44, Новости дня
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Австралийский город Сидней начал постепенную отмену ограничений, связанных с коронавирусом, пишет Der Spiegel. Издание напоминает, что начиная с июня в городе действовал карантин, введённый из-за распространения дельта-штамма коронавируса. Причиной сворачивания карантина стал высокий процент привитых: на прошлой неделе он достиг 70%.


Reuters

Для жителей австралийского Сиднея минувшая зима была длинной и непривычной, пишет Der Spiegel. Лишь в этот понедельник в городе перестал действовать карантин, который сохранялся на протяжении 106 дней. Отмечается, что поводом для отмены ограничительных мер стала кампания по вакцинации: на прошлой неделе доля полностью привитых жителей города достигла 70%.

Теперь полностью привитые граждане могут собираться в группы до 30 человек, пишет издание. Кроме того, свою работу возобновляют парикмахерские, музеи, тренажёрные залы и кинотеатры.

Der Spiegel напоминает, что карантин в Сиднее действовал начиная с июня. Причиной для введения стало распространение дельта-штамма коронавируса. Теперь ограничения постепенно снимаются, однако так происходит не по всей Австралии: к примеру, карантин сохраняется во втором по числу населения городе страны Мельбурне. На прошлой неделе там был поставлен не самый отрадный рекорд: 246 дней карантина. Таким образом, Мельбурн опередил предыдущего рекордсмена — Буэнос-Айрес.

Издание отмечает, что на протяжении долгого времени Австралия придерживалась стратегии «нулевого уровня заражений» и делала ставку на локальные карантины и закрытие внешних границ. Однако с распространением дельта-варианта коронавируса, главы многих регионов были вынуждены признать, что эта стратегия больше не работает. Теперь власти сосредоточены на том, чтобы обеспечить высокий процент привитых. 



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