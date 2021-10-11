Икона, появившаяся на груди великомученика: в чем помогает Новоникитский образ Богородицы и какими чудесами он известен

В православии существует большое количество икон Божьей Матери. Некоторые из святых образов прославились своими чудодейственными свойствами: способностью излечивать от ран как физических, так и душевных, излечивать от различных заболеваний. Одной из древнейших чудотворных святынь, ставших для многих духовным прибежищем и защитницей, является Новоникитская икона Божьей Матери. История образа, восходящая к четвертому веку н. э., подтвердила ее Божественную силу.

Происхождение иконы

По преданию, в 372 г. образ явился во сне святому великомученику Никите, одному из военачальников племени готов, проживающему на территории вдоль берегов Дуная (нынешняя Румыния). В это время Византией правил Константин Великий, во многих странах распространялось христианство.

К мученику Никите, бывшему воину и ученику Готфского епископа Феофила, пришел во сне отрок с крестом в руке. По пробуждении мужчина стал размышлять над смыслом увиденного. Под влиянием Божьего откровения молодая христианка Иулиания указала на его грудь. Взглянув, Никита увидел появившийся на груди образ Пресвятой Богородицы, держащей на коленях Предвечного Богомладенца с крестом в руке. Явление святого образа произвело очень сильное впечатление на мужчину. Под его воздействием он сразу же принял христианство.

Вскоре на территории проживания готских племен (от р. Вислы до Черного моря), христиане подверглись жестоким гонениям. По приказу вождя вестготов Атанариха многих христиан подвергли жестоким пыткам и умертвили. Одним из мучеников, после страшных пыток отправленных на костер, стал бывший военачальник Никита.

Когда святого вели на казнь, под его одеждой был укрыт явившийся ему образ Божьей Матери. День его мученической кончины – 28 сентября (15 сентября по старому стилю) стал днем празднования святой иконы.

После казни святого один из обращенных им в веру христианин, придя на место казни, чтобы захоронить учителя, обнаружил, что тело мученика не тронуто огнем. На его груди лежал образ Божьей Матери, окруженный сиянием. Списанную с него икону стали называть «Новоникитской иконой Божьей Матери». Святым чудотворным образом и последующими сделанными с него списками не раз доказывалась мощь христианской веры, верующим предоставлялась защита от несчастий и невзгод.

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Списки

Один из первых созданных с этой иконы списков хранится в московском соборе Всемилостивейшего Спаса близ Никитских ворот. Еще одному списку можно поклониться в храме Стамбула, в который были перенесены мощи святого великомученика Никиты.

Еще один список занимает почетное место в иконостасе храма великомученика Никиты, построенного в восемнадцатом веке в деревне Софьино (Раменский р-н), на берегу Москвы-реки. Чудодейственному списку можно помолиться также в московском храме Вознесения Господня. В государственном историко-культурном музее-заповеднике Кремля хранится икона, написанная в семнадцатом веке художниками С. Ушаковым и М. Милютиным.

Описание музейного экспоната

Новоникитская икона Божьей Матери, хранящаяся в кремлевском музее, создана для иконостаса собора Спаса Нерукотворного Московского Кремля. Размеры образа – 111 х 76 см. Техника исполнения – темпера по левкасу на дереве. Колорит иконы составлен зелеными, красными, малиновыми и белыми цветами с обильными вкраплениями золота. В иконе использован прием передачи текстуры древесины Голгофского Креста и прозрачности одеяния младенца Иисуса, характерный для творчества С. Ушакова и иконописного стиля многих изографов Оружейной палаты второй половины семнадцатого века.

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Иконография

Образ относится к иконографическому типу одигитрия. Его характерной особенностью является наличие большого креста в руке Иисуса, являющегося символом православной веры, а также орудий страстей: трости с губкой и копья.

Достаточно редкой особенностью иконографии образа является то, что изображенный на ней Христос не младенец, а отрок. Он удерживается на коленях Богоматерью. Иисус увенчан терновым венцом и облачен в белое одеяние, отделанное золотом. Левой рукой Он обхватил копье. Богоматерь облачена в красный хитон и зеленый мафорий с малиновой подкладкой, украшенный множеством звездочек, символизирующих звездное небо. Кайма мафория украшена золотым орнаментом с надписью:

Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасе моем, яко презре Он на смирение рабы Своея, ибо отныне ублажат мя вси роды, яко сотвори мне величие Сильный, и свято имя Его (Лука, 1: 46-47).

Руки Божьей Матери сложены на груди, своей правой рукой молитвенном жестом Святая указывает на Сына. Скрещенность рук Богоматери символизирует благоговение и смирение, которые, по Библии, представляют собой начало разумения и мудрости. Голова Святой склонена к Сыну, а Ее взгляд направлен поверх Его головы, на орудия Страстей Христовых. В глазах Девы Марии отражена вся сила Ее любви к Божьему Сыну и скорбь из-за осознания предстоящих ему испытаний.

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В чем помогает образ

Новоникитскую икону просят об избавлении от физических и душевных страданий. К ней обращаются за поддержкой те, кто собирается в дальнюю дорогу, особенно если она связана с риском. Образу также молятся желающие укрепить свою веру и искупить неблаговидные поступки и грехи.

Текст молитвы:

Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единой прикладныя от нас, недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных вышшая явльшаяся. Понеже бо Тебе ради бысть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом, и сподобихомся Святаго Тела Его и Пречистыя Крове Его. Темже блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне, Всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и от всякаго обстояния: и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго. Но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди: яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.