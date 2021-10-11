За что избили Ислама? – Личное мнение

В конце рабочей недели Интернеты взбудоражило видео, на котором военнослужащие части 46102 города Бикин Хабаровского края Исмаил Магомедов, Шамиль Торочоков и Ринат Гашимов избивают своего же земляка из Дагестана Исмаила.

Спокойно смотреть на эту боль и унижения очень сложно. Подобные чувства я испытывала при просмотре другого видео — из метро:

https://t.me/lenamiro/9911

Видео: Телеграм

Что стало причиной зверского избиения парня?

С этим будет разбираться следствие — возбуждено уголовное дело. Вымогатели требовали 20 тысяч рублей и смартфон, обосновывая это тем, что потерпевший что-то там не так сделал.

По одной из версий, за день до избиения у солдат был конфликт с гражданским лицом, Однако вместо того, чтобы принять участие в конфликте, Ислам ушёл в казарму.

То есть, хотели видимо повторить случай в метро, но у одного хватило мозгов так не делать.



Фото: Соцсети

Посмотрев видео, я в очередной раз подумала: а нужна ли нам армия, формируемая по призыву?

Сейчас служат год. Дедовщины нет. Но всё равно есть конфликты, когда дружные, по задумке, ребята из одного региона творят вот такое.

При этом, жертва не может уйти домой. Уволиться, сменить место службы — в армии это называется дезертирством и карается внушительным сроком.

Я не говорю о том, что в полностью контрактной армии не будет конфликтов. Будут, как и в цехе завода, в офисах и так далее. Но там работают другие законы, когда жертва может уйти домой, обратиться в полицию, в конце концов — спрятаться.

В армии так не получится.

В нынешних войнах побеждают военные технологии. Заваливать численностью врага уже не имеет смысла. Хорошо вооружённая современным оружием рота легко побеждает в бою целый полк — мы видим это в Ираке, в Сирии и так далее.

Может ли парень за год овладеть современным оружием? Ну, может быть, если у него есть желание. Но какое желание там может быть, если его избивают, унижают, и никто его защитить не может?

Да и зачем ему эти навыки после службы — в армии призывник ведь не остаётся.

То есть, мы тратим деньги на обучение, питание, чтобы отслуживший потом уехал домой и стал автослесарем или бухгалтером.

Что думаете?

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