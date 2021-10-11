 

Нападение не журналистов “Схем”. Меру пресечения избрали третьему сотруднику “Укрэксимбанка”

11.10.2021, 19:26, Новости дня
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Об этом сообщило “Радіо Свобода”. 

Судья Голосеевского районного суда Киева избрал для Тельбизова меру пресечения в виде личного обязательства. Во время конфликта в кабинете главы “Укрэксимбанка” Евгения Мецгера Тельбизов применил физическую силу к видеооператору, пытаясь отнять флешку с отснятым материалом, отмечают журналисты. 

Еще двух фигурантов производства – Мецгера и директора департамента информационной политики “Укрэксимбанка” Владимира Пикалова – отправили под ночной домашний арест.

Контекст:

Журналисты программы “Схемы” заявили, что 4 октября на них напали в “Укрэксимбанке” во время записи интервью с Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований “Схем”. Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора “Схем” Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного с террористической организацией “ДНР”.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы “Схемы” во время интервью.

Утром 5 октября в “Укрэксимбанке” заявили, что журналисты “Схем” задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка “была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью” и “дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи”. При этом в банке утверждали, что в действиях журналиста были “признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации” (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор “Схем” Наталья Седлецкая. Она удивлена позицией финучреждения.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет “Укрэксимбанка” сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами. Его отстранил набсовет финучреждения. От должностей отстранили также Тельбизова и Пикалова, сообщили позднее в набсовете.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и дело передадут в суд.

7 октября прокуратура сообщила о подозрении Мецгеру и Пикалову по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). СМИ писали, что, кроме Мецгера и Пикалова, подозрение подготовлено и Тельбизову. Потом Мецгеру сообщили еще и о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении людей (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

7 октября “Схемы” опубликовали расследование, в нем говорится о том, что “Укрэксимбанк” в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. Его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти, выяснили журналисты. 

Как отмечается на сайте банка, Мецгер был назначен главой правления финучреждения в марте 2020 года.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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