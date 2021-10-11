 

Мы не можем даже играть вничью, игроки все знают – Петраков о матче сборной Украины против Боснии и Герцеговины

11.10.2021, 19:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Журналисты спросили Петракова, как он будет мотивировать игроков на следующий матч против Боснии и Герцеговины.

“Их не нужно мотивировать… Когда мы ехали, мы многое вспоминали. Я их знаю с 2010 года. Когда они были маленькими, их надо было мотивировать, сейчас уже опытные игроки, не нужно ничего говорить… Они все знают, мы не можем даже играть вничью”, – ответил тренер.

По словам Петракова, накануне поединка у национальной команды “все хорошо”, нет никаких кадровых потерь.

Сборная Украины сыграет против команды Боснии и Герцеговины во Львове на стадионе “Арена Львов” 12 октября. Начало встречи в 21.45.

Контекст:

Во Львове сборная Украина по футболу еще ни разу не проигрывала – 17 побед, два поединка завершились вничью.

Последний матч отбора на ЧМ 2022 сборная Украины провела в Хельсинки 9 октября, победив сборную Финляндии со счетом 2:1.

Это первая победа украинцев в квалификационном турнире. После шести матчей в группе D украинская команда имеет в активе восемь очков и занимает второе место после сборной Франции (у нее 12 очков). На третьем месте идет Босния и Герцеговина с шестью очками.   

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Россия предложит другим странам воспользоваться своим ядерным буксиром

20.07 / Генсек ООН назвал масштабный конфликт Баку и Еревана катастрофой

24.02 / Премьер Грузии призвал все политические силы к диалогу, оппозиция ответила ультиматумом

06.09 / Малюська анонсировал продажу львовской исправительной колонии

21.07 / Луцкий террорист бросает из автобуса взрывпакеты

07.09 / США и Эстония устроили провокационные стрельбы из РСЗО

21.03 / Власти Германии задумались о продлении карантина до 18 апреля

14.09 / Эксперты ВОЗ и FDA считают, что третья доза COVID-вакцины нужна не всем

12.08 / Euronews – забор на границе с Белоруссией обойдётся Литве в €152 млн

24.10 / Синоптики рассказали о погоде в столице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика