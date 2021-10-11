“Имел большие планы на будущее”. Умер один их основателей группы “Мертвий півень” Барбара
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Издание пишет, что одной из возможных причин смерти называют остановку сердца.
В комментарии “Украинской правде” вдова артиста Светлана Олешко сообщила, что он “неожиданно и спокойно” умер дома. Музыкант, по словам Олешко, “имел большие планы на будущее”.
Вдова рассказала, что накануне Барбаре было плохо, ему вызывали “скорую”, но врачи ничего не диагностировали и уехали. Утром он умер.
Олешко отметила, что не знает причин смерти, их установит вскрытие.
Контекст:
Барбара родился 14 ноября 1971 года во Львове. В 1989 году стал одним из основателей и фронтменом группы “Мертвий півень”.
В 1998 году начал играть в харьковском театре “Арабески”.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет