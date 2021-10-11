“Имел большие планы на будущее”. Умер один их основателей группы “Мертвий півень” Барбара

Издание пишет, что одной из возможных причин смерти называют остановку сердца.

В комментарии “Украинской правде” вдова артиста Светлана Олешко сообщила, что он “неожиданно и спокойно” умер дома. Музыкант, по словам Олешко, “имел большие планы на будущее”.

Вдова рассказала, что накануне Барбаре было плохо, ему вызывали “скорую”, но врачи ничего не диагностировали и уехали. Утром он умер.

Олешко отметила, что не знает причин смерти, их установит вскрытие.

Контекст:

Барбара родился 14 ноября 1971 года во Львове. В 1989 году стал одним из основателей и фронтменом группы “Мертвий півень”.

В 1998 году начал играть в харьковском театре “Арабески”.

—