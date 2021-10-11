Известная дизайнер в рамках благотворительного проекта “Право на комфорт” сделала бесплатный ремонт для семьи участника АТО

“Ее муж ранен осколком в сердце и после его смерти Наталья сама искала тело мужчины, так как помощи от государства в этом процессе не было никакой. Только представьте: женщина сама звонила в морги, больницы, и на видео в интернет рассматривала трупы, чтобы найти любимого человека”, – поделилась автор проекта дизайнер-архитектор Виктория Файнблат.

После смерти мужа Наталья получила компенсацию от государства, ее хватило на однокомнатную квартиру под Киевом. Денег на ремонт у семьи не было и поэтому команда проекта решила помочь семье: сделала полноценный ремонт и купила новую технику.

“Нам нужно было не просто сделать ремонт, а изменить их жизнь, чтобы они поверили, что все еще впереди. И у нас это получилось, ведь мы видели их счастливые лица, и для нас это также большое счастье – видеть изменены судьбы”, – рассказала Файнблат.

Контекст:

Проект “Право на комфорт” создан для помощи детям из неполных и малообеспеченных семей, детям-сиротам. В рамках реалити команда проекта меняет жилье героев и предоставляет им психологическую и медицинскую помощь. Все желающие помочь могут присоединиться к проекту с помощью сайта “Право на комфорт” и в социальных сетях: Facebook и Instagram.

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