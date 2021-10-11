 

Известная дизайнер в рамках благотворительного проекта “Право на комфорт” сделала бесплатный ремонт для семьи участника АТО

11.10.2021, 19:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Ее муж ранен осколком в сердце и после его смерти Наталья сама искала тело мужчины, так как помощи от государства в этом процессе не было никакой. Только представьте: женщина сама звонила в морги, больницы, и на видео в интернет рассматривала трупы, чтобы найти любимого человека”, – поделилась автор проекта дизайнер-архитектор Виктория Файнблат.

После смерти мужа Наталья получила компенсацию от государства, ее хватило на однокомнатную квартиру под Киевом. Денег на ремонт у семьи не было и поэтому команда проекта решила помочь семье: сделала полноценный ремонт и купила новую технику.

“Нам нужно было не просто сделать ремонт, а изменить их жизнь, чтобы они поверили, что все еще впереди. И у нас это получилось, ведь мы видели их счастливые лица, и для нас это также большое счастье – видеть изменены судьбы”, – рассказала Файнблат.

Контекст:

Проект “Право на комфорт” создан для помощи детям из неполных и малообеспеченных семей, детям-сиротам. В рамках реалити команда проекта меняет жилье героев и предоставляет им психологическую и медицинскую помощь. Все желающие помочь могут присоединиться к проекту с помощью сайта “Право на комфорт” и в социальных сетях: Facebook  и Instagram.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / Обозреватель – Филипп Киркоров на Евровидении выступит от Молдавии

19.06 / В Москве раздались взрывы, СМИ пишут о пожаре на складе пиротехники

07.09 / Джокович снят с турнира US Open за то, что попал мячом в судью

18.03 / В ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации

08.03 / Украинский дипломат призвал подготовиться к разрыву отношений с Россией

11.10 / 17-летний севастополец нарушил границу Украины, чтобы добраться на учебу в Херсон – Госпогранслужба

05.09 / Коронавирусом в мире заразились более 26,6 млн человек, почти 18 млн выздоровели

07.09 / В Пакистане задумались о производстве «Спутника V»

14.08 / Отток валюты из Украины уменьшился, это снизило давление на валютный рынок

29.04 / Послы G7 прокомментировали увольнение Коболева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика